На депутата Госдумы Милонова напали в вейп-ларьке в Ростове

Виталий Милонов (фото: Telegram @govoritmilonov)
В Ростове-на-Дону на депутата Госдумы Виталия Милонова было совершено нападение в ларьке с контрафактными вейпами. Об этом парламентарий рассказал в беседе с 360.ru.
Нападение произошло после посещения Милоновым кафедрального собора. На выходе он увидел ларёк с большими витринами, где продавали вейпы. Депутат отметил, что большинство изделий не имели обязательных марок и знаков качества, что указывало на возможную подделку.
Милонов оперативно вызвал полицейских, которые прибыли и приступили к осмотру продукции. В один момент в ларёк ворвался неадекватный мужчина, который начал толкать депутата и полицейских.
По словам парламентария, напавший находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Дебошира оперативно задержали и доставили в отдел.
Читайте также:
Милонов призвал отложить установку памятников, чтобы поддержать участников СВО
«Тюремные романы, беременности и промискуитеты всякие»: Милонов взялся за телеканал Ю
Милонов назвал хайпом призыв Ткаченко к женщинам «не раздвигать ноги» до свадьбы
Милонов оперативно вызвал полицейских, которые прибыли и приступили к осмотру продукции. В один момент в ларёк ворвался неадекватный мужчина, который начал толкать депутата и полицейских.
По словам парламентария, напавший находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Дебошира оперативно задержали и доставили в отдел.
Читайте также:
Милонов призвал отложить установку памятников, чтобы поддержать участников СВО
«Тюремные романы, беременности и промискуитеты всякие»: Милонов взялся за телеканал Ю
Милонов назвал хайпом призыв Ткаченко к женщинам «не раздвигать ноги» до свадьбы
Анастасия Чинкова