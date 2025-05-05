В Госдуме хотят проверить законность выдачи жилищных субсидий мигрантам

Сергей Миронов (Фото: duma.gov.ru)
В последнее время участились случаи получения «новыми гражданами» Российской Федерации субсидий на жильё и жилищных сертификатов. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
Он направил письмо на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова, в котором попросил организовать проверку законности выдачи мигрантам жилищных субсидий и жилья за государственный счёт. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС.
По словам парламентария, в настоящее время наблюдается «тревожная тенденция» с обеспечением вчерашних иностранцев жильём за счёт государственного бюджета в обход коренных жителей России, которые десятилетиями безуспешно пытаются улучшить свои жилищные условия.
Политик также отметил, что механизм выделения жилищных сертификатов не отработан, списки их получателей закрыты от общественности.
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«Прошу вас дать поручение прокуратурам субъектов Российской Федерации провести проверку законности выдачи жилищных субсидий, сертификатов и действий должностных лиц по обеспечению прав и законных интересов граждан РФ», — говорится в письме.
По словам парламентария, в настоящее время наблюдается «тревожная тенденция» с обеспечением вчерашних иностранцев жильём за счёт государственного бюджета в обход коренных жителей России, которые десятилетиями безуспешно пытаются улучшить свои жилищные условия.
Политик также отметил, что механизм выделения жилищных сертификатов не отработан, списки их получателей закрыты от общественности.
«Более того, данная сфера все больше криминализируется, развивается коррупционная составляющая», — заключил Сергей Миронов.
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Александр Бойцов