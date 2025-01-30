В Госдуме хотят разрешить детям менять имя без разрешения родителей из-за травли

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил разрешить детям менять свое имя без согласия родителей из-за травли. Соответствующее обращение, направленное в Минтруда России, есть у РИА Новости.
«В этой связи считаю необходимым рассмотреть возможность законодательно закрепить право ребенка на смену имени до достижения совершеннолетия в связи с травлей, даже если родители не поддерживают это решение», — гласит документ.По словам Даванкова, несовершеннолетние россияне сталкиваются с травлей на фоне редкого или необычного имени. Парламентарий добавил, что в 2023 году детей называли в честь персонажей из игр. Например, Лунара, Мирана, Инвокер из Dota 2. Или же Люцифер и Донателла.
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