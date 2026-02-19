В Петербурге планируют запретить работу трудовых мигрантов в торговле
Полиция в Санкт-Петербурге планирует выступить с инициативой о запрете работы трудовых мигрантов в торговле, чтобы бизнес не мог скрыто привлекать их к работе охранниками. Об этом сообщил глава ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Роман Плугин, передает РИА Новости.
Плугин подчеркнул, что по действующему законодательству граждане, не имеющие российского гражданства, не могут работать охранниками в розничных и оптовых магазинах. Он отметил, что некоторые компании пытаются обойти это правило, маскируя таких работников под кладовщиков, консультантов или разносчиков.
Полицейские проанализировали потенциальное экономическое воздействие соответствующей меры и пришли к выводу, что она не окажет негативного влияния на экономику, заключил глава ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
