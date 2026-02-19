В Петербурге планируют запретить работу трудовых мигрантов в торговле

19 февраля 2026, 08:59

Фото: iStock/vichinterlang

Полиция в Санкт-Петербурге планирует выступить с инициативой о запрете работы трудовых мигрантов в торговле, чтобы бизнес не мог скрыто привлекать их к работе охранниками. Об этом сообщил глава ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Роман Плугин, передает РИА Новости.