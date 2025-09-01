«Поведение развратной бабы»: В Госдуме хотят запретить Глюкозе выступать на сцене в полуголом виде

01 сентября 2025, 17:54

Милонов: выступления полуголых артистов наносят вред детям

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил ввести запрет на публичные выступления артистов в обнаженном или полупрозрачном виде. По его мнению, подобные сцены противоречат «нравственным нормам» и негативно влияют на детей и молодёжь, посещающих концерты и массовые мероприятия.





Об этом парламентарий рассказал в беседе с корреспондентом Общественной Службы Новостей.



Инициатива, как пояснил Милонов, возникла после ряда эпатажных выходок отдельных артистов — в числе примеров он назвал недавнюю смену имиджа певицы Глюкозы, которая ранее была ориентирована на детскую аудиторию. По словам депутата, нынешнее поведение певицы «не укладывается в словах» и представляет собой «грязь» и «разврат», а внешне она, по его словам, выглядит «как проститутка на сцене».





«Это поведение какой-то развратной бабы, а не артиста. Таким артистам не место на нашей сцене», — добавил Милонов.