«Поведение развратной бабы»: В Госдуме хотят запретить Глюкозе выступать на сцене в полуголом виде
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил ввести запрет на публичные выступления артистов в обнаженном или полупрозрачном виде. По его мнению, подобные сцены противоречат «нравственным нормам» и негативно влияют на детей и молодёжь, посещающих концерты и массовые мероприятия.
Об этом парламентарий рассказал в беседе с корреспондентом Общественной Службы Новостей.
Инициатива, как пояснил Милонов, возникла после ряда эпатажных выходок отдельных артистов — в числе примеров он назвал недавнюю смену имиджа певицы Глюкозы, которая ранее была ориентирована на детскую аудиторию. По словам депутата, нынешнее поведение певицы «не укладывается в словах» и представляет собой «грязь» и «разврат», а внешне она, по его словам, выглядит «как проститутка на сцене».
«Это поведение какой-то развратной бабы, а не артиста. Таким артистам не место на нашей сцене», — добавил Милонов.
Милонов также вспомнил полуголую вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой, после которой, по его словам, многие артисты на время стали осторожнее, но теперь снова возвращаются к эпатажу, стремясь повторить успех Киркорова и устроившей вечеринку Ивлеевой. Депутат подчеркнул, что вызывает у него возмущение распространение откровенных фото и видео с концертов зрителями.