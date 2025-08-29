В России Козловскому поставили условие для возвращения в кино

29 августа 2025, 15:11

Милонов: актер Данила Козловский должен признать СВО для возвращения в кино

Данила Козловский (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что актёр Данила Козловский должен ясно обозначить свою позицию по специальной военной операции и вернуть в Россию свою дочь, которая сейчас живёт в США с бывшей возлюбленной актёра Ольгой Зуевой. Об этом пишет портал News.ru.





По мнению Милонова, если Козловский этого не сделает, ему нельзя продолжать работу в России. После начала СВО Козловский назвал операцию «катастрофой во всех смыслах». Вслед за этим он был выведен из спектаклей, сериалы с его участием не получили прокатных удостоверений, и актёра перестали приглашать на съёмки. Тем не менее недавно стало известно, что Козловский снялся в фильме Алексея Учителя «Шум времени», а сериал «Бар «Один звонок» с его участием получил прокатное удостоверение. Сейчас он репетирует спектакль «Чуковский», где играет писателя Корнея Чуковского.





«Если у него дочь в Америке, пусть забирает ее оттуда вместе с ее матерью. Почему девочка должна проживать во вражеской стране, поставляющей оружие на Украину, из которого убивают наших солдат? Чтобы Козловский снова продолжил карьеру в России, ему следует озвучить свою позицию по СВО. В противном случае ему нельзя давать продолжать работать в России», — прокомментировал депутат.

