09 сентября 2025, 03:43

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана с ювелирными украшениями

Телефонные мошенники разработали новую схему обмана, при которой под видом сотрудников правоохранительных органов убеждают россиян покупать дорогие ювелирные изделия и передавать их курьерам.