Телефонные мошенники придумали новую схему обмана с ювелирными украшениями
Телефонные мошенники разработали новую схему обмана, при которой под видом сотрудников правоохранительных органов убеждают россиян покупать дорогие ювелирные изделия и передавать их курьерам.
Злоумышленники связываются с жертвами по телефону, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, и под предлогом сохранения сбережений убеждают их снять все денежные средства со счетов. После этого аферисты под видом оперативной необходимости заставляют приобрести на эти деньги дорогостоящие ювелирные изделия.
Как сообщает РИА Новости, финальным этапом мошеннической схемы становится отправка курьера, который забирает купленные украшения под предлогом обеспечения безопасности или проведения экспертизы. После передачи ценностей преступники прекращают любые контакты с жертвой.
Эксперты отмечают, что данная схема особенно опасна тем, что использует доверие граждан к правоохранительным органам. В ЦБ РФ рекомендуют никогда не совершать никаких действий по указанию телефонных собеседников, представляющихся сотрудниками государственных органов .
