В Госдуме могут ужесточить закон о мигрантах
В мае 2026 года Госдума может принять закон о расширении оснований для выдворения мигрантов. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
По его словам, перечень могут увеличить почти вдвое. Спикер подчеркнул, что в страну должны приезжать те, кто соблюдает законы РФ, знает русский язык и уважает российскую культуру.
По его мнению, уже принятые решения по миграционной политике показали свою эффективность. Сейчас на рассмотрении находятся еще шесть законодательных инициатив.
Володин напомним, что с 2024 года Госдума приняла 22 федеральных закона, направленных на регулирование этой сферы. Большую часть из них — 18 — предложили депутаты.
