В Госдуме начали работу над изменениями в Налоговый кодекс

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Государственная дума и правительство России уже приступили к работе над изменениями в Налоговый кодекс, которые предусматривают введение прогрессивной шкалы налогообложения.
Эту информацию подтвердил глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков, передает РИА Новости.
Идею модернизации налоговой системы высказал в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 29 февраля 2024 года. Глава государства подчеркнул необходимость осуществить это до 2030 года и предложил рассмотреть возможность увеличения налоговой нагрузки на лиц с высокими доходами.
В последующем Путин высказал поддержку прогрессивному налогообложению в ходе интервью с журналистом Дмитрием Киселевым. По мнению президента, российское общество и бизнес смогут адекватно воспринять эти новшества.
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«Мы стремимся к оперативной реализации этих предложений, поэтому депутаты будут вносить изменения в Налоговый кодекс», — отметил Аксаков.
В последующем Путин высказал поддержку прогрессивному налогообложению в ходе интервью с журналистом Дмитрием Киселевым. По мнению президента, российское общество и бизнес смогут адекватно воспринять эти новшества.
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Артем Кузьмин