В Японии заметили аномально крупных медведей
На японском острове Хоккайдо поймали бурого медведя весом 330 килограммов, еще один 280-килограммовый зверь напал на охотника. Об этом информирует издание News On Japan.
Первое нападение случилось 26 апреля. Уточняется, что две пули не смогли остановить огромного медведя. На следующий день, 27 апреля, в районе города Томамаэ в ловушку попал второй самец ростом около 2,2 метра. Опытные охотники отметили, что никогда раньше не встречали столь крупных медведей весной.
Профессор Университета Ракуно Гакуэн Есикадзу Сато прокомментировал необычные размеры хищников, обнаруженных на острове. Он предположил, что перед спячкой медведи активно питались кукурузой, что позволило им накопить значительное количество жира. По его оценкам, к зиме самец из Томамаэ мог весить более 400 килограммов.
В 2025 году в Японии было зафиксировано рекордное количество нападений медведей на людей. Зверей видели в городах, где их раньше не встречали. Они растерзали 13 человек. Ещё 217 человек получили ранения, но остались живы.
Читайте также: