В Госдуме напомнили о вступающих в силу с марта законах

28 февраля 2026, 11:35

Володин напомнил о вступающих в силу с марта законах

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

С завтрашнего дня в России вступает в силу ряд новых законов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Max.





По его словам, работодатели смогут расторгать трудовые договоры с иностранными гражданами не только для соблюдения федеральных, но и региональных ограничений. Также начинают действовать прочие изменения.





«Это очередной шаг по наведению порядка в миграционной сфере. Всего с 2024-го принято 22 федеральных закона в этой части», — говорится в посте.