В Госдуме напомнили о вступающих в силу с марта законах

Володин напомнил о вступающих в силу с марта законах
С завтрашнего дня в России вступает в силу ряд новых законов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Max.
По его словам, работодатели смогут расторгать трудовые договоры с иностранными гражданами не только для соблюдения федеральных, но и региональных ограничений. Также начинают действовать прочие изменения.
«Это очередной шаг по наведению порядка в миграционной сфере. Всего с 2024-го принято 22 федеральных закона в этой части», — говорится в посте.Таким образом в стране создадут государственную систему «Антифрод», которая позволит эффективнее выявлять мошенничество и оперативно обмениваться данными. Микрофинансовые организации обяжут информировать ЦБ о попытках оформить заем без добровольного согласия клиента.
Сервисы онлайн‑подписок больше не смогут автоматически списывать оплату, если пользователь отказался от продления. Кроме того, с 3 марта упростят процедуру предварительного расследования — его смогут проводить не только по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей, но и там, где проживает большинство потерпевших.
Для самозанятых, работающих в такси на личных автомобилях, не соответствующих требованиям локализации, введут региональную квоту — до 25% от общего числа машин, внесенных в реестр легковых такси в конкретном субъекте. Остальные автомобили такси должны будут соответствовать одному из критериев локализации. Это не затронет машины, внесенные в реестр до 1 марта текущего года.
Срок оплаты коммунальных услуг перенесут на 15-е число месяца, следующего за расчетным, а платежные документы станут предоставляться не позднее 5-го числа. Станет проще поддерживать в надлежащем состоянии объекты культурного наследия, если работы не затрагивают предмет охраны, внешний облик и конструктивные решения. Достаточно будет уведомить профильные органы. Закон устанавливает закрытый перечень допустимых работ.
В состав туристического продукта включат не только поездку, но и перевозку туристов, а также услуги экскурсоводов, гидов‑переводчиков и инструкторов‑проводников.