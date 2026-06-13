В МВД высказались о проведении обыска по видео

13 июня 2026, 12:13

МВД: Обыск по видео не предусматривается

Фото: istockphoto/blinow61

Сотрудники полиции не проводят обыски по видеосвязи через сотовый телефон. Такое следственное действие не предусмотрено ни Уголовно-процессуальным кодексом РФ, ни другими законами России, заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин в интервью ТАСС в рамках проекта «Перезвони сам».





По словам Васенина, подобные схемы являются типичной уловкой дистанционных мошенников. В качестве примера он привел недавний случай в Москве, когда молодой человек, приехав в столицу, совершил убийство с использованием ножа. Выяснилось, что ранее он уже проходил через «видеообыск» у себя дома в другом городе.





«Заходит в квартиру мама и говорит: «Ну остановись, это мошенники». На что он отвечает: «Мама, я выполняю задание для государства. Мне обещали за это премию в 1 млн рублей», — рассказал глава пресс-службы, добавив, что родителям не удалось остановить подростка даже в момент совершения преступления дома. В итоге он отправился в столицу, где привел свой преступный замысел в исполнение.