Выплаты, помощь семьям и льготы: Какие социальные гарантии есть для контрактников в Подмосковье?
В Подмосковье разработана обширная программа социальной помощи для контрактников из Вооруженных сил РФ и их семей. Всего насчитывается 75 различных видов поддержки, из которых 32 меры реализуются исключительно на региональном уровне.
Помимо федеральных выплат и единовременных пособий, служащие по контракту могут рассчитывать на дополнительные социальные гарантии. Иностранные граждане, заключившие контракт на военную службу, имеют право на упрощённое получение гражданства Российской Федерации.
В регионе особое внимание уделяется ветеранам боевых действий. Для них предусмотрены бесплатные социальные услуги, медицинское обслуживание и реабилитация в трёх крупных центрах Подмосковья. Полную информацию о текущих мерах поддержки можно найти на сайте регионального уполномоченного по правам человека и специальном навигаторе на портале государственных услуг региона.
Поддержка оказывается не только военнослужащим, но и их семьям. Родственникам помогают с трудоустройством, дети получают бесплатное питание в школах и имеют приоритет при зачислении в детские сады. Также для членов семей военнослужащих предусмотрены льготы при поступлении в вузы.
Размер денежного довольствия контрактников зависит от должности. Рядовые получают от 204 тысяч рублей в месяц, сержанты — от 232 тысяч, а заместители командиров взводов — от 242 тысяч. Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты и премии за выполнение боевых задач.
Узнать подробнее о поступлении на контрактную службу и доступных мерах поддержки можно на специализированном портале контракт.мо, а также по телефону горячей линии: +7 (495) 990-77-77.
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