Выплаты, помощь семьям и льготы: Какие социальные гарантии есть для контрактников в Подмосковье?

17 июля 2026, 15:52

Московская область предоставляет социальные гарантии контрактникам и их семьям

Фото: iStock/zim286

В Подмосковье разработана обширная программа социальной помощи для контрактников из Вооруженных сил РФ и их семей. Всего насчитывается 75 различных видов поддержки, из которых 32 меры реализуются исключительно на региональном уровне.