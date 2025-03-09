В Госдуме напомнили россиянам о длинных выходных в мае и июне

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Россияне будут отдыхать с 8 по 11 мая, а также с 12 по 15 июня. Об этих особенностях рабочего календаря в 2025 году напомнил глава думского комитета по труду Ярослав Нилов, представляющий фракцию ЛДПР.
Он уточнил, что такая ситуация с так называемыми «длинными» выходными в мае и июне сложилась из-за того, что в текущем и предыдущем месяцах праздники выпадали на выходные дни. Полагающиеся россиянам дни отдыха было решено присоединить к майским праздникам и к Дню России.
Нилов напомнил, что Международный женский день, отмечаемый 8 марта, выпал в этом году на субботу, а День защитника Отечества (23 февраля) пришёлся на воскресенье.
Он пояснил, что решение о переносе выходных дней принимается правительством РФ и кабинет министров пользуется этим правом ежегодно. При этом сохраняется баланс рабочих и выходных дней, закреплённых в Трудовом кодексе, но оптимизируется рабочий график и создаются более комфортные условия для работы и отдыха граждан, подчеркнул Нилов.
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«Из-за праздничных дней в марте и феврале у нас получаются продолжительные выходные в мае и июне», — сказал парламентарий.
Нилов напомнил, что Международный женский день, отмечаемый 8 марта, выпал в этом году на субботу, а День защитника Отечества (23 февраля) пришёлся на воскресенье.
«Из-за 23 февраля будет дополнительный выходной 8 мая, таким образом мы будем отдыхать 8, 9, 10 и 11 мая. А из-за 8 марта у нас будет дополнительный выходной 13 июня, после 12 июня — Дня России. Будем отдыхать четыре дня — 12, 13, 14 и 15 июня», — рассказал депутат.
Он пояснил, что решение о переносе выходных дней принимается правительством РФ и кабинет министров пользуется этим правом ежегодно. При этом сохраняется баланс рабочих и выходных дней, закреплённых в Трудовом кодексе, но оптимизируется рабочий график и создаются более комфортные условия для работы и отдыха граждан, подчеркнул Нилов.
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Александр Бойцов