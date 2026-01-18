В Госдуме нашли радикальный способ как остановить отток молодёжи из регионов
Депутат Бессараб: молодым специалистам и многодетным семьям стоит выдавать жильё
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выступила с инициативой. Она считает, что государство должно выдавать жильё молодым специалистам и многодетным семьям.
В беседе с «NEWS.ru» Бессараб отметила, что в России уже работают программы «Земский доктор» и «Земский учитель». Они предусматривают выплаты для молодёжи, но этих мер недостаточно.
«С чего-то начинать надо. Может быть, действительно, для многодетных семей и молодых специалистов, чтобы обеспечить развитие территории, чтобы территории не застаивались и чтобы люди не уезжали за более высокой зарплатой в столицы регионов или в столицу России», — пояснила Светлана Викторовна.Депутат подчеркнула, что программа должна носить целевой характер, а не распространяться на всех. Стройкой жилья для многодетных семей, по её мнению, должны заниматься регионы. Для молодых специалистов жильё могут предоставлять муниципалитеты и работодатели.