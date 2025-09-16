Минпросвещения РФ допустило повышение зарплаты учителей

16 сентября 2025, 03:59

Министр Кравцов: Не исключено повышение зарплаты учителей по всей стране

Фото: iStock/seb_ra

Минпросвещения России рассматривает возможность повышения заработной платы учителей по всей стране. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в беседе с корреспондентом РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).





Кравцов подчеркнул, что зарплата учителей должна быть понятной и прозрачной, без существующих «перекосов».





«Я не исключаю, что будет повышение заработной платы», — добавил он.