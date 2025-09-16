Минпросвещения РФ допустило повышение зарплаты учителей
Минпросвещения России рассматривает возможность повышения заработной платы учителей по всей стране. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в беседе с корреспондентом РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Кравцов подчеркнул, что зарплата учителей должна быть понятной и прозрачной, без существующих «перекосов».
«Я не исключаю, что будет повышение заработной платы», — добавил он.
По словам министра, Минпросвещения совместно с Минтрудом осуществляет мониторинг за средним уровнем зарплаты учителей. Он не должен оказаться ниже средней заработной платы по регионам.
Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что на сегодняшний день педагог является самым бесправным и уязвимым участником образовательного процесса.
Такое мнение прозвучало на фоне планов внести в Госдуму новый законопроект. В его рамках родителям предполагается позволить принимать решения по вопросам меню для учеников, школьной формы и внеурочной деятельности.