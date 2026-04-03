Василий Тёплый 4 апреля: почему нельзя есть хлеб с горбушки, считать деньги после заката и вытираться чужим полотенцем, народные приметы
Согласно народному календарю, 4 апреля отмечается Василий Тёплый, или Василий Капельник. Такое название праздник получил потому, что к этому времени весна окончательно вступала в свои права: снег таял стремительно, с крыш звенела звонкая капель, и даже самая суровая зима отступала. «Василий зиму задолбил», — говаривали наши предки. Православная церковь в это время чтит память священномученика Василия Анкирского, пресвитера, который пострадал за веру в IV веке. О приметах, традициях и запретах дня в материале «Радио 1».
История праздникаНаши предки жили в ладу с природой и умели подмечать её малейшие изменения. День 4 апреля был для них важной вехой. Земля пробуждалась, солнце припекало по-весеннему, и крестьяне начинали готовиться к новому сельскохозяйственному году. С языческих времён сохранился обычай встречать рассвет и наблюдать за солнцем. Поэтому четвертый день апреля в стародавние времена называли Солнечником.
С приходом христианства этот день обрёл новое духовное измерение. Церковь установила память священномученика Василия, пресвитера Анкирского (нынешняя Турция). Жил он в IV веке, когда христианский мир потрясала арианская ересь — лжеучение, утверждавшее, что Сын Божий не единосущен Отцу, а лишь сотворён Им. Василий мужественно противостоял этому заблуждению, за что местный арианский собор лишил его сана. Однако Палестинский собор 230 епископов восстановил его в священническом достоинстве.
Особые испытания выпали на долю святого, когда к власти пришёл император Юлиан Отступник, решивший вернуть язычество. Василий открыто обличил правителя, предсказав ему скорую и бесчестную кончину. Разгневанный Юлиан приказал пытать священника. Каждый день из его кожи выкраивали по семь ремней и жгли тело раскалёнными прутьями. Но Василий не отрёкся от Христа.
Святой скончался в 362 году, оставив верующим пример несгибаемого мужества. Мощи его почитаются в православных храмах, а верующие молятся святому Василию об укреплении веры, стойкости в испытаниях и защите от гонителей.
Традиции дняС Василием Тёплым на Руси связывали множество обычаев, которые помогали привлечь в дом благополучие, здоровье и удачу. Весь этот день был пронизан ожиданием тепла и солнца.
Главной традицией была выпечка калачей. Хозяйки замешивали пшеничное тесто, пекли небольшие круглые хлебцы и раздавали их каждому члену семьи. С них начитали любую трапезу, а крошки непременно отдавали птицам. Считалось, что такой обряд укрепляет здоровье и помогает набраться сил перед полевыми работами. Если съесть калач целиком, то, по поверьям, весь год беды и горечи будут обходить стороной.
В этот день крестьяне занимались и хозяйственными делами, но делали это с особым вниманием к приметам. Те, кто планировал строить новый дом или сарай, наблюдали за талыми водами. Там, куда стекались ручьи, землю считали ненадёжной и постройка могла осесть.
Особое внимание уделяли обуви. Всю обувь перебирали: хорошую мыли и чинили, а старую и безнадёжно испорченную выбрасывали. Делали это строго определённым образом — выносили из дома носками вперёд. Верили, что иначе все проблемы, с которыми довелось столкнуться в этой обуви, могут вернуться.
А чтобы в семье царил мир и супруги не ссорились, простыню с супружеского ложа тоже выносили на солнце и оставляли висеть до вечера.
Народные запретыПредки верили, что нарушение определённых запретов в этот день может навлечь беду. Вот чего они старались избегать:
- Не начинали несколько дел одновременно. Считалось, что если взяться за многое сразу, ни одно из начинаний не принесёт удачи;
- Не выносили мусор и не выбрасывали вещи. Такое действие, по поверьям, могло привести к разорению семьи и большим бедам;
- Не сушили постиранное бельё на улице. Верили, что в мокрую ткань может забраться нечистая сила, которая затем принесёт в дом болезни и неудачи;
- Не занимались рукоделием. Девушкам запрещалось шить, вышивать или вязать — нитка будет путаться, а работа испортится. Существовало даже поверье, что перешивание или ушивание одежды может «укоротить жизнь»;
- Не вытирались чужим полотенцем. Женщинам это было под строгим запретом — считалось, что иначе муж может начать изменять;
- Не ели хлеб с горбушки. Эту часть оставляли птицам, чтобы уберечь главу семьи от болезней;
- Не рассказывали о своих планах и мечтах. Считалось, что мысли, произнесённые вслух, теряют силу, и задуманное не сбудется;
- Не считали деньги после заката солнца — к бедности и недостатку.
Приметы
- Солнце на рассвете в красных кругах — к обильному урожаю овощей и хлебов;
- Синие облака на небе — к тёплым, но дождливым дням;
- Таяние снега с северной стороны муравейника — к долгому и жаркому лету, с южной — к прохладному;
- Птицы купаются в лужах — к скорому теплу;
- Вороны громко кричат или сидят нахохлившись — к дождю или снегу;
- Утренний туман — к перемене погоды;
- Если снег к этому дню уже сошёл, а на земле видна паутина — жди заморозков и скудного урожая.