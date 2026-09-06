Правоохранители огласили результаты проверки соцсетей пропавших Усольцевых

06 сентября 2026, 06:46

ТАСС: эксперты не обнаружили подозрительной активности в соцсетях Усольцевых

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В ходе расследования исчезновения семьи Усольцевых специалисты тщательно проанализировали их аккаунты в социальных сетях. Никаких подозрительных данных выявить не удалось, сообщили ТАСС в прокуратуре Красноярского края.





Сергей и Ирина Усольцевы и их несовершеннолетняя дочь пропали в сентябре 2025 года в Кутурчинском Белогорье (Красноярский край). Маршрут похода до сих пор остаётся неизвестным. Следствие установило, что телефон был только у главы семейства, однако устройство так и не нашли. Последний сигнал с аппарата зафиксировали вечером 28 сентября в день исчезновения.



«Социальные сети [семьи] и тому подобное - все изучалось. Ничего подозрительного не было обнаружено», — сообщили в прокуратуре.