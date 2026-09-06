Правоохранители огласили результаты проверки соцсетей пропавших Усольцевых
ТАСС: эксперты не обнаружили подозрительной активности в соцсетях Усольцевых
В ходе расследования исчезновения семьи Усольцевых специалисты тщательно проанализировали их аккаунты в социальных сетях. Никаких подозрительных данных выявить не удалось, сообщили ТАСС в прокуратуре Красноярского края.
Сергей и Ирина Усольцевы и их несовершеннолетняя дочь пропали в сентябре 2025 года в Кутурчинском Белогорье (Красноярский край). Маршрут похода до сих пор остаётся неизвестным. Следствие установило, что телефон был только у главы семейства, однако устройство так и не нашли. Последний сигнал с аппарата зафиксировали вечером 28 сентября в день исчезновения.
«Социальные сети [семьи] и тому подобное - все изучалось. Ничего подозрительного не было обнаружено», — сообщили в прокуратуре.Масштабные поисковые мероприятия стартовали ещё осенью 2025 года. В них участвовало до полутора тысяч человек, однако они не помогли обнаружить пропавших. Ещё одну крупную операцию провели в июне 2026 года, которая также не дала результатов.