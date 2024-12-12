Мигрант погиб после выполнения трюка в ТЦ «Афимолл» в Москве

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35-летний выходец из Таджикистана не выжил после выполнения трюка в торговом центре «Афимолл» в Москве, сообщил Телеграм-канал «MK: срочные новости».
По данным канала, мужчина хотел выполнить кульбит при прыжке с одного этажа столичного торгового центра на другой, и в результате упал с высоты шестого этажа.
Медицинские работники не смогли помочь пострадавшему.
Ранее сообщалось, что жительница Хабаровска стала жертвой оказания некачественной медицинской помощи. Ей удалили 16 здоровых зубов при отсутствии показаний для этого. В октябре 2023 года женщина обратилась в одну из стоматологических клиник города для лечения и протезирования зубов. После осмотра и рентгена врач принял решение об удалении у пациентки 16-ти зубов. Взамен женщине были установлены протезы. Однако новые искусственные зубы не соответствовали её физиологическим особенностям.
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«Смерть была страшной и мгновенной», — говорилось в сообщении.
Медицинские работники не смогли помочь пострадавшему.
Ранее сообщалось, что жительница Хабаровска стала жертвой оказания некачественной медицинской помощи. Ей удалили 16 здоровых зубов при отсутствии показаний для этого. В октябре 2023 года женщина обратилась в одну из стоматологических клиник города для лечения и протезирования зубов. После осмотра и рентгена врач принял решение об удалении у пациентки 16-ти зубов. Взамен женщине были установлены протезы. Однако новые искусственные зубы не соответствовали её физиологическим особенностям.
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Ольга Енгалычева