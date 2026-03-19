В Госдуме назвали низкие стипендии «прямым ударом по демографии»

Депутат Миронов предложил повысить стипендии до прожиточного минимума

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил повысить студенческие стипендии до прожиточного минимума — 19 тысяч рублей.





В разговоре с «Газетой.Ru» Миронов уточнил, что в первую очередь это касается детей из многодетных семей и целевиков. Политик считает, что достойная стипендия позволит студентам не отвлекаться на подработки и сосредоточиться на учёбе.



Сейчас средняя выплата составляет менее пяти тысяч рублей, а в колледжах — менее тысячи. По словам Миронова, таких сумм не хватает даже на проезд.

«На прожиточный минимум не разгуляешься, но для многих семей это стало бы существенной мерой поддержки. Чем дольше родители содержат одного ребёнка, тем меньше у них возможностей содержать второго. Низкие стипендии, как и зарплаты, — это прямой удар по демографии и по образованию в стране!» — заявил он.