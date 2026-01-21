В Госдуме назвали новые размеры материнского капитала и пособий после индексации

21 января 2026, 15:00

Буцкая: индексация детских пособий с февраля пройдёт в автоматическом режиме

Фото: Istock/Professor25

С 1 февраля в России индексируют социальные выплаты для семей с детьми. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она подчеркнула, что индексация происходит автоматически, заявления подавать не нужно.





В беседе с «RT» Буцкая заявила, что сумма материнского капитала увеличится.

«Она вырастет не только для тех, кто лишь получает материнский капитал, но и для тех, кто его получил, но ещё не израсходовал. И если это была сумма, которая выплачена на первого ребёнка, то она возрастёт у вас на 38 тыс. рублей и достигнет 729 тыс. рублей, а если это была сумма, которая назначается при рождении второго ребёнка, то она будет увеличена на 51 тыс. рублей и достигнет 963 тыс. рублей», — заявила депутат.