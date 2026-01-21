В Петербурге на Тучковом буяне создадут общественное пространство
В Санкт-Петербурге на проспекте Добролюбова, 14, известном как Судебный квартал, ведется строительство целого комплекса зданий и планируется благоустройство ближайшей территории. Об этом рассказали в Управлении делами президента России.
На сегодняшний день в Судебном квартале продолжают возводить комплекс зданий Верховного суда, в состав которого входят здание Верховного суда РФ и Судебного департамента при Верховном суде РФ, инженерно-технический блок, подземная автостоянка, а также жилые дома, предназначенные для судей и других сотрудников аппарата.
«Прилегающую территорию планируется благоустроить и создать новое общественное пространство с парковой зоной. Доступ к нему будет обеспечен после завершения строительства комплекса зданий», — рассказали в ведомстве «Петербургскому дневнику».
