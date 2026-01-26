Доктор Мясников объяснил запрет на алкоголь при приеме антибиотиков
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» объяснил, почему запрещено пить алкоголь во время приема антибиотиков.
Медик подчеркнул, что отказ от алкоголя во время курса антибиотиков необходим по двум причинам. Во-первых, по его мнению, спиртные напитки могут ослабить действие препаратов, направленных на борьбу с инфекциями.
Кроме того, как отметил Мясников, употребление алкоголя вместе с антибиотиками может привести к сильной тошноте и многодневной рвоте. Это особенно актуально для тех, кто принимает цефалоспорины или метронидазол, так как они могут не только вызвать такую реакцию, но и утратить свою эффективность, предупредил специалист.
Читайте также: