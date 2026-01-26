Доктор Мясников объяснил запрет на алкоголь при приеме антибиотиков

26 января 2026, 09:53

Мясников: Алкоголь во время приема антибиотиков может вызвать многодневную рвоту

Фото: iStock/Victoria Popova

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» объяснил, почему запрещено пить алкоголь во время приема антибиотиков.