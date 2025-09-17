В Госдуме назвали популярную схему выманивания личных данных у пенсионеров

17 сентября 2025, 14:00

Депутат Немкин: мошенники выманивают личные данные пенсионеров, предлагая скидки

Фото: iStock/Diy1

Мошенники выманивают персональные данные у пенсионеров, предлагая им скидки и спецпредложения. Об этом член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.





Он отметил, что пожилые люди довольно доверчивы, а вопросы льгот и экономии очень важны для них.





«Мы наблюдаем активизацию мошенников, которые под видом "скидок", "компенсаций" или "специальных предложений" выманивают у пенсионеров их персональные данные. Такие схемы зачастую строятся на психологическом давлении и доверительной манере общения», — рассказал Немкин в беседе с RT.

«Я внесла 500 рублей. Ну, думала, не жалко, проверим. Через некоторое время мне написали, что деньги «сыграли» и появилась прибыль. Но, чтобы ее вывести, якобы нужно оплатить «комиссию» — уже пять тысяч рублей», — рассказала свою историю пострадавшая.