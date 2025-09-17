В Госдуме назвали популярную схему выманивания личных данных у пенсионеров
Депутат Немкин: мошенники выманивают личные данные пенсионеров, предлагая скидки
Мошенники выманивают персональные данные у пенсионеров, предлагая им скидки и спецпредложения. Об этом член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Он отметил, что пожилые люди довольно доверчивы, а вопросы льгот и экономии очень важны для них.
«Мы наблюдаем активизацию мошенников, которые под видом "скидок", "компенсаций" или "специальных предложений" выманивают у пенсионеров их персональные данные. Такие схемы зачастую строятся на психологическом давлении и доверительной манере общения», — рассказал Немкин в беседе с RT.
Он пояснил, что мошенники делают акцент на индивидуальном общении, получают личные данные, которые потом используют для оформления кредитов, регистрации аккаунтов или повторных атак.
По словам депутата, пенсионеров необходимо регулярно информировать о новых схемах и убеждать ни при каких обстоятельствах не предоставлять свои личные данные чужим людям.
Тем временем в Новосибирске 47-летняя женщина перевела мошенникам 20 тысяч рублей, поверив рекламе в Telegram-канале, в которой сообщалось о возможности лёгкого заработка благодаря советнику по инвестициям, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на «КП-Новосибирск».
«Я внесла 500 рублей. Ну, думала, не жалко, проверим. Через некоторое время мне написали, что деньги «сыграли» и появилась прибыль. Но, чтобы ее вывести, якобы нужно оплатить «комиссию» — уже пять тысяч рублей», — рассказала свою историю пострадавшая.
Далее с неё начали требовать деньги под предлогом налогов и сборов. В итоге она заняла 20 тысяч рублей и отправила мошенникам. Только потом она поняла, что её обманули.