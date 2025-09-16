«Сладкая» сделка с итальянцем обернулась для россиянки потерей миллионов
Курянка лишилась 1,5 млн рублей после знакомства с «итальянским виноделом»
Жительница Курска лишилась почти 1,5 миллиона рублей после общения с мошенниками на финансовой бирже. Инцидент произошёл после того, как женщина познакомилась в интернете с мужчиной, который назвался виноделом из Италии. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курской области.
49-летняя курянка общалась с новым знакомым. Он описывал ей свою роскошную жизнь за рубежом и рассказывал о крупных доходах на бирже через своего «племянника». Женщина поверила этим историям и самостоятельно вышла на связь с указанным родственником.
«Племянник» убедил женщину инвестировать в криптовалюту через специальное приложение.
«Внеся небольшую сумму, потерпевшая вскоре получила на свою карту 100 тысяч рублей, после чего сомнений не осталось и начались переводы на посторонние счета», – пояснили в полиции.Мошенники показывали в приложении растущий доход, но для вывода средств требовали оплатить страховку. Когда деньги закончились, аферисты перестали выходить на связь. Женщина обратилась в полицию.