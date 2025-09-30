РБК: государство продало долю в «Союзмультфильме» за 1,1 млрд рублей
Российские власти завершили процесс приватизации киностудии «Союзмультфильм». Подтверждение факта сделки поступило от представителей компании в разговоре с изданием РБК.
Подробности не были раскрыты, поскольку они «содержат информацию ограниченного доступа и являются непубличными».
Продажа студии упоминается в пояснительной записке к проекту поправок в закон о федеральном бюджете на 2025 год, уточняет издание. В документе указано, что увеличение доходов от реализации государственного имущества на 1,12 млрд руб. связано в основном с приватизацией АО «Киностудия Союзмультфильм».
По итогам 2024 года «Союзмультфильм» сообщил о выручке в 624,3 млн руб. и чистой прибыли около 170 млн руб., говорится в материале РБК.
