Сборная Испании по футболу прервала рекордную серию без поражений из 43 матчей
Сборная Англии одержала победу над Испанией в Мадриде в матче шестого тура группового этапа Лиги наций со счётом 3:2. Прямую трансляцию вёл стриминговый сервис Okko.
В составе англичан отличились Гарри Кейн (пенальти на 45‑й минуте), Эзри Конса (53‑я минута) и Бен Уайт (57‑я минута). У испанцев голы забили Микель Оярсабаль (пенальти на 65‑й минуте) и Нико Уильямс (75‑я минута). При этом с 63‑й минуты команда Англии выступала вдесятером из-за удаления полузащитника Эллиота Андерсона.
Поражение стало для Испании концом уникальной серии: команда не проигрывала в основное время на протяжении 43 матчей, что стало рекордом среди национальных сборных. В последний раз испанцы уступали по итогам 90 минут в марте 2024 года в товарищеской игре против Колумбии (0:1). В июне 2025 года они проиграли Португалии в финале Лиги наций, но уже в послематчевых пенальти. Рекордная серия началась после победы Испании на чемпионате мира 2026 года.
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