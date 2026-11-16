Сборная Испании по футболу прервала рекордную серию без поражений из 43 матчей

16 ноября 2026, 03:49

Фото: iStock/eyegelb

Сборная Англии одержала победу над Испанией в Мадриде в матче шестого тура группового этапа Лиги наций со счётом 3:2. Прямую трансляцию вёл стриминговый сервис Okko.