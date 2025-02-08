В Госдуме назвали способ резкого сокращения абортов в России

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить все виды абортов, которые проводятся в частных клиниках. В беседе с NEWS.ru он заявил, что в таких учреждениях нет учета, статистики и «непонятные условия».
«Проблема в том, что в частных клиниках нет учета и статистики. Эти убийственные вещи происходят в непонятных условиях. Я в принципе выступаю за запрет абортов в частных клиниках по любым показателям, кроме экстренных медицинских случаев, когда речь идет о спасении матери. И то нужно говорить с матерью — идти на это или нет», — считает парламентарий.Ранее директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре заявила, что детям необходимо создавать возможности для романтических отношений, в том числе организовывать школьные дискотеки. По ее мнению, важно создавать пространства, где молодые люди могут знакомиться, общаться и приглашать друг друга на свидания — тогда в будущем семейные отношения будут для них строиться быстрее и проще.
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