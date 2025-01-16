В Татарстане предложили диспансеризацию молодых семей для повышения рождаемости

В Татарстане предложили проводить диспансеризацию молодых семей без детей для повышения рождаемости. С такой инициативой выступила глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова. По ее мнению, местной власти следует проводить индивидуальную работу с семьями в тех районах, где снижается рождаемость, к примеру, анализировать причины, по которым супруги не решаются на такой шаг, а после помогать с преодолением барьеров.