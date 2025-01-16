В Татарстане предложили диспансеризацию молодых семей для повышения рождаемости

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В Татарстане предложили проводить диспансеризацию молодых семей без детей для повышения рождаемости. С такой инициативой выступила глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова. По ее мнению, местной власти следует проводить индивидуальную работу с семьями в тех районах, где снижается рождаемость, к примеру, анализировать причины, по которым супруги не решаются на такой шаг, а после помогать с преодолением барьеров.
«Для тех, кто заключил брак в последний год, но до сих пор не принял решение о рождении ребенка, мы предлагаем провести диспансеризацию репродуктивного здоровья мамы и папы будущего малыша», — приводят в «Татар-информе» слова Зариповой.Глава регионального министерства подчеркнула, что если супруги не заводят первого ребенка, то нет никакого смысла говорить о популяризации многодетных семей. Она также подчеркнула, что в Татарстане, как и по всей России, с 2017 года падает показатель рождаемости.
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