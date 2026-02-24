В России к 2029 году могут ограничить режим самозанятых

24 февраля 2026, 15:13

Депутат ГД Нилов предложил ограничение режима самозанятых к 2029 году

Фото: istockphoto/AnnaStills

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил после окончания эксперимента с налогом на профессиональный доход в 2029 году пересмотреть параметры режима и сузить сферу его применения.