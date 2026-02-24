В России к 2029 году могут ограничить режим самозанятых
Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил после окончания эксперимента с налогом на профессиональный доход в 2029 году пересмотреть параметры режима и сузить сферу его применения.
Соответствующие обращения он направил вице‑премьеру Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову. Документы есть у РИА Новости. В письме говорится, что стоит рассмотреть вариант, при котором режим для самозанятых будет распространяться главным образом на услуги, оказываемые физическим лицам, например, услуги нянь, репетиторов, помощников по хозяйству, а также на деятельность по сдаче в аренду жилой и коммерческой недвижимости.
Нилов обращает внимание, что число самозанятых продолжает увеличиваться и сейчас достигает около 15 млн человек, поэтому вопрос дальнейшей судьбы режима после 2029 года приобретает всё более заметное социально‑экономическое значение. При этом депутат признаёт, что НПД стал популярным благодаря простой регистрации, отсутствию необходимости вести бухгалтерию и автоматизированному расчету налогов.
Одновременно, по его оценке, правоприменительная практика выявила системные проблемы — работодатели нередко используют статус самозанятого для подмены трудовых отношений гражданско‑правовыми, а сами самозанятые остаются с недостаточным уровнем социальной защиты. Подчеркивается, что многие из них фактически не формируют пенсионные права, а добровольное страхование на случай временной нетрудоспособности начало работать только с 1 января 2026 года.
Депутат предлагает уже сейчас запустить широкое общественное и межведомственное обсуждение либо о продлении режима в обновленном виде, либо о создании нового механизма, который может заменить НПД после 2028 года. По его мнению, заранее определенные правила позволят избежать резких изменений и снизить риск ухода части граждан в «тень».
Также Нилов считает важным проработать полноценную интеграцию самозанятых в систему социального и пенсионного страхования — с установлением соразмерных взносов в Соцфонд России. К обсуждению он предлагает привлечь профсоюзы, объединения работодателей, представителей цифровых платформ и региональных экспертов, имеющих практический опыт работы с этим режимом.
Читайте также: