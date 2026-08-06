В Приморье спасли семью с ребёнком, которую унесло в открытое море на резиновой лодке
В Приморье спасатели выручили семью из трёх человек, которую на надувной лодке унесло в открытое море. Об этом сообщили 5 августа в канале «МЧС Приморского края» на платформе MAX.
Днём в бухте Триозерье семья с ребёнком отправилась на прогулку по воде, однако погода резко испортилась: ветер усилился, поднялись высокие волны, и лодку стало уносить от берега. Самостоятельно пристать к суше люди уже не могли, застряв на глубине.
На поиски оперативно выдвинулись спасатели, которые быстро обнаружили резиновую лодку и доставили всех членов семьи на берег. Медицинская помощь никому не потребовалась.
Ранее «Радио 1» передавало, что на северо-востоке Узбекистана пограничники пресекли попытку незаконного вывоза золота. Задержанная женщина спрятала драгоценный металл в подгузнике своего ребёнка — предварительная стоимость изъятого золота достигает примерно 33 тысячи долларов.
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