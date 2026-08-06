В Приморье спасли семью с ребёнком, которую унесло в открытое море на резиновой лодке

06 августа 2026, 01:07

Фото: iStock/ILIA DROVNIN

В Приморье спасатели выручили семью из трёх человек, которую на надувной лодке унесло в открытое море. Об этом сообщили 5 августа в канале «МЧС Приморского края» на платформе MAX.