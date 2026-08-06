Россиянам объяснили, обязан ли работодатель сократить рабочий день при жаре в офисе

06 августа 2026, 04:36

РИА Новости: Работодатель обязан сократить рабочий день сотрудников при жаре в офисе

Фото: iStock/humonia

Работодатель при жаре в офисе обязан сократить рабочий день сотрудников, если температура внутри здания превышает определенную температуру. Об этом рассказал главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России Алексей Безюков в беседе с РИА Новости.





Он подчеркнул, что при температуре в офисе выше 28 градусов работодатель обязан освободить сотрудников от обязанностей раньше обычного времени. Для офисных работников, которые занимаются главным образом умственным трудом, действуют чёткие нормы: при 28,5 °C их должны отпустить домой на час раньше, при 29 °C – на два, а при 30,5 °C – на целых четыре часа.



