Россиянам объяснили, обязан ли работодатель сократить рабочий день при жаре в офисе
РИА Новости: Работодатель обязан сократить рабочий день сотрудников при жаре в офисе
Работодатель при жаре в офисе обязан сократить рабочий день сотрудников, если температура внутри здания превышает определенную температуру. Об этом рассказал главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России Алексей Безюков в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что при температуре в офисе выше 28 градусов работодатель обязан освободить сотрудников от обязанностей раньше обычного времени. Для офисных работников, которые занимаются главным образом умственным трудом, действуют чёткие нормы: при 28,5 °C их должны отпустить домой на час раньше, при 29 °C – на два, а при 30,5 °C – на целых четыре часа.
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Для тех, кто занят физическим трудом, особенно на открытом воздухе, ситуация немного отличается. Здесь требования жёстче, поскольку температуру выше 32,5 °C уже считают опасной для здоровья. В этом случае непрерывная работа не должна длиться дольше 15–20 минут, после чего обязателен отдых в прохладном помещении не менее 10–12 минут.
Работодатель также обязан организовать кондиционирование для всех работников в здании, вводить дополнительные перерывы или переносить тяжёлые работы на утренние и вечерние часы. Если руководство игнорирует эти меры, сотрудники вправе обратиться в профсоюз, государственную инспекцию труда или прокуратуру.
Ранее «Радио 1» передавало, что июль этого года стал в России самым теплым с начала метеонаблюдений — с 1891 года. Наибольшая жара наблюдалась в азиатской части страны, в то время как на европейской территории преобладала прохлада. Подробности читайте здесь.