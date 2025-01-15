В Госдуме рассказали, как получить пенсионные баллы

Фото: istockphoto/shurkin_son
Пенсионные баллы не может купить любой желающий, такая возможность есть только у работающих граждан, у которых перед выходом на пенсию их не достает. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с «Татар-информом».
«Здесь нужно подходить индивидуально: для одних, например, при отсутствии одного-двух баллов, проще будет докупить ИПК (индивидуальные пенсионные коэффициенты), для других лучше продолжить работать для накопления нужных показателей», — пояснила парламентарий.Бессараб подчеркнула, что покупка пенсионных баллов — это дорогая возможность, в 2025 году минимальный взнос достигает почти 60 тысяч рублей.
Читайте также:
В Госдуме призвали увеличить получаемую сумму остатка маткапитала
В Госдуме прокомментировали запрет на продажу фастфуда до 18 лет
В Госдуме рассказали об увеличении лимитов на доходы при налоговых вычетах
Данил Пономарев