ТАСС: Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в феврале

Фото: istockphoto/Kwangmoozaa

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в производственном календаре на февраль В конце месяца рабочими будут дни с 24 по 27 число. Об этом сообщает ТАСС.