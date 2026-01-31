ТАСС: Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в феврале
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в производственном календаре на февраль В конце месяца рабочими будут дни с 24 по 27 число. Об этом сообщает ТАСС.
В связи с празднованием Дня защитника Отечества россиян ждут выходные с 21 по 23 февраля включительно. В целом на февраль приходится 19 рабочих и девять нерабочих дней.
Ближайшие длинные выходные запланировали на март. Отдых продлится с 7 по 9 марта включительно по случаю Международного женского дня.
