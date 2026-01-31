В Москве школьники заработали более 100 тысяч, расчищая авто после снегопадов
Сильные январские снегопады в Москве, которые продолжались около двух недель, создали спрос на услуги по расчистке припаркованных автомобилей. Как сообщает Telegram-канал Mash, московские школьники и студенты заработали около 100 тысяч рублей за две недели, откапывая автомобили после бурана.
Многие учащиеся и фрилансеры начали предлагать такую помощь через объявления в социальных сетях и локальных чатах. Водители активно откликались на предложения, рекомендуя исполнителей друг другу. Стоимость услуги в период снегопадов увеличилась.
Если ранее расчистка автомобиля стоила в среднем около 500 рублей, то в пиковый период цена достигла 2–3 тысяч рублей. В сложных случаях, например, когда машина вмёрзла в лёд, стоимость могла возрастать до пяти тысяч.
За срочный вызов устанавливали дополнительную наценку. При интенсивной работе, выполняя несколько заказов в день, некоторые исполнители смогли заработать за две недели порядка 100 тысяч рублей и более.
