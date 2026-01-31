В Москве школьники заработали более 100 тысяч, расчищая авто после снегопадов

31 января 2026, 10:47

В Москве во время снегопадов сформировался спрос на услуги по расчистке машин

Фото: Istock/kellymarken

Сильные январские снегопады в Москве, которые продолжались около двух недель, создали спрос на услуги по расчистке припаркованных автомобилей. Как сообщает Telegram-канал Mash, московские школьники и студенты заработали около 100 тысяч рублей за две недели, откапывая автомобили после бурана.