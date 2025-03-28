В Госдуме назвали условие выхода на пенсию на 10 лет раньше

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Родители малолетних детей-инвалидов могут выйти на пенсию на 10 лет раньше при соблюдении определенных условий. Об этом заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов, подчеркнув, что родитель может рассчитывать на досрочную пенсию, если он воспитывал инвалида с детства до восьми лет.
«Для досрочного выхода на пенсию для отца ребенка требуется наличие стажа не менее 20 лет, для матери — 15 лет. При наличии стажа женщина сможет выйти на пенсию в 50 лет, мужчина — в 55 лет», — отмечает RT после беседы с депутатом.В свою очередь профессор Финансового Университета при Правительстве РФ, адвокат Марина Буянова оценила возможность покупки пенсионных баллов для повышения пенсии. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт указала, что для таких целей данный механизм не подходит. По ее словам, выгоднее направить деньги (60 тысяч рублей — стоимость одного балла) на банковский вклад, так как это даст большую прибыль.
«Полагаю, что стоит покупать пенсионные баллы только тем, кому не хватает для преодоления минимального порога начисления пенсии (в 2025 г — 30 баллов). Во всех остальных случаях это не имеет никакого экономического смысла», — пояснила адвокат.Читайте также:
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