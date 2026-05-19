Поселок на Камчатке накрыло пеплом после выброса с вулкана Безымянный
В селе Майском Усть-Камчатского муниципального округа зафиксировали выпадение пепла с вулкана Безымянный. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по Камчатке.
Согласно материалу, утром 19 мая вулкан выбросил пепел на высоту до десяти тысяч метров при собственной высоте в 3 020 метров. Пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении — в сторону Камчатского залива. В результате выброса в селе Майском выпал вулканический пепел толщиной до трех миллиметров. Вулкану присвоили «красный» код авиационной опасности.
