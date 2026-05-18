Москвич зарезал любовницу, которая три месяца назад ушла к нему от мужа
В Москве мужчина убил свою любовницу. Как сообщает Telegram-канал SHOT, за три месяца до этого женщина ушла к нему от мужа.
38-летняя Мария в феврале оставила супруга и переехала к некоему Алексею С. Официально развод пара не оформляла, но супруги прекратили общение.
Днём 18 мая муж забеспокоился, что от жены давно нет вестей, и обратился в полицию. Правоохранители установили, что женщина всё это время находилась в квартире Алексея. Позже там же обнаружили её тело с ножевым ранением на шее. Сейчас любовника задержали. Ему грозит до 15 лет колонии. Расследование ведёт столичный СК.
Ранее в Москве обнаружили тела мужчины и женщины. Следователи рассматривают версию о насильственной смерти.
