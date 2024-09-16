В Государственной Думе поддержали законопроект освобождения подсудимых за участие в СВО

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Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об освобождении мобилизованных или заключивших контракт о прохождении военной службы от уголовной ответственности на стадии судебного разбирательства. Об этом сообщает ТАСС.
Законопроект вносит изменения в часть 1 статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Комитет рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект в первом чтении на пленарном заседании 18 сентября.
В августе Верховный суд (ВС) РФ предложил освободить от уголовной ответственности обвиняемых, заключивших контракты с Министерством обороны.
Эту инициативу поддержало Правительство РФ. Утвержденный кабинетом министров документ позволил приостанавливать и впоследствии прекращать судебное производство в отношении лиц, мобилизованных в Вооруженные силы РФ или желающих заключить контракт с ВС РФ, не только на стадии не только следствия, но и судебного разбирательства.
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В августе Верховный суд (ВС) РФ предложил освободить от уголовной ответственности обвиняемых, заключивших контракты с Министерством обороны.
Эту инициативу поддержало Правительство РФ. Утвержденный кабинетом министров документ позволил приостанавливать и впоследствии прекращать судебное производство в отношении лиц, мобилизованных в Вооруженные силы РФ или желающих заключить контракт с ВС РФ, не только на стадии не только следствия, но и судебного разбирательства.
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Александр Климов