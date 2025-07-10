Стало известно, в чем обвиняют баскетболиста Касаткина, задержанного во Франции
Адвокат Касаткина Бело заявил об использовании компьютера спортсмена мошенниками
Российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного во Франции, вероятно, обвиняют в вымогательствах из-за использования его компьютера злоумышленниками. Об этом рассказал «Известиям» его адвокат Фредерик Бело.
Напомним, Касаткина задержали во Франции по запросу властей США по подозрению в причастности к киберпреступлениям.
«Касаткин считает себя случайной жертвой актов компьютерного взлома, от которых пострадали сотни американцев. Он понимает, что его компьютер, по-видимому, является одним из нескольких компьютеров, используемых этими хакерами», — пояснил Бело.
Он рассказал, что Касаткин купил компьютер с рук еще в студенческие годы и из-за отсутствия знаний в области кибербезопасности не понимал, что устройство используется преступниками.
По словам Бело, Касаткин умеет пользоваться только Google. Сейчас спортсмен намерен оспорить выдвинутые против него обвинения.
Другой адвокат Касаткина Владимир Саруханов рассказал RT, что баскетболист продолжает находиться в следственном изоляторе в Париже.
«Я собираю алиби, документы, мы отрицаем факт того, что он мог принимать участие в каких-то хакерских атаках. Даниил жил баскетболом, он круглосуточно занимался им — играл, восстанавливался. Это происходило на протяжении пяти-шести лет», — заявил Саруханов.
При этом юрист отметил, что у Касаткина есть возможность звонить родственникам.