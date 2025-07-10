Стало известно, в чем обвиняют баскетболиста Касаткина, задержанного во Франции

10 июля 2025, 17:02

Адвокат Касаткина Бело заявил об использовании компьютера спортсмена мошенниками

Фото: iStock/Ben185

Российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного во Франции, вероятно, обвиняют в вымогательствах из-за использования его компьютера злоумышленниками. Об этом рассказал «Известиям» его адвокат Фредерик Бело.





Напомним, Касаткина задержали во Франции по запросу властей США по подозрению в причастности к киберпреступлениям.





«Касаткин считает себя случайной жертвой актов компьютерного взлома, от которых пострадали сотни американцев. Он понимает, что его компьютер, по-видимому, является одним из нескольких компьютеров, используемых этими хакерами», — пояснил Бело.

«Я собираю алиби, документы, мы отрицаем факт того, что он мог принимать участие в каких-то хакерских атаках. Даниил жил баскетболом, он круглосуточно занимался им — играл, восстанавливался. Это происходило на протяжении пяти-шести лет», — заявил Саруханов.