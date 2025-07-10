AFP: Российского баскетболиста Касаткина задержали во Франции по запросу США
Российский баскетболист Даниил Касаткин задержан во Франции по запросу властей США. Американская сторона подозревает его в причастности к киберпреступлениям, сообщает агентство Agence France-Presse (AFP).
США утверждают, что хакерская группа, в деятельности которой подозревают Касаткина, совершила атаки с использованием программ-вымогателей на 900 организаций, включая два федеральных учреждения США.
Сам спортсмен отвергает все обвинения.
«Профессиональный российский баскетболист Даниил Касаткин 21 июня был задержан во Франции по запросу США, которые подозревают его в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей...», — передает AFP.Касаткин был взят под стражу в парижском аэропорту Руасси — Шарль де Голль, куда вместе с невестой, которой недавно сделал предложение.
Парижский суд принял решение оставить Касаткина под стражей после слушаний. Его адвокат Фредерик Бело ходатайствовал об освобождении под залог, но получил отказ. По словам Касаткина, его здоровье в тюрьме ухудшилось, он потерял вес со 95 до 89 кг.