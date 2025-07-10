AFP: Российского баскетболиста Касаткина задержали во Франции по запросу США

10 июля 2025, 00:33

Фото: iStock/Yobro10

Российский баскетболист Даниил Касаткин задержан во Франции по запросу властей США. Американская сторона подозревает его в причастности к киберпреступлениям, сообщает агентство Agence France-Presse (AFP).





США утверждают, что хакерская группа, в деятельности которой подозревают Касаткина, совершила атаки с использованием программ-вымогателей на 900 организаций, включая два федеральных учреждения США.



Сам спортсмен отвергает все обвинения.





«Профессиональный российский баскетболист Даниил Касаткин 21 июня был задержан во Франции по запросу США, которые подозревают его в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей...», — передает AFP.