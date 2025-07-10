Промес хотел перебраться в Россию через «Ригу»
Квинси Промес предпринял новую попытку сбежать в Россию. Как сообщает SHOT, экс-игрок «Спартака» планировал перейти в латвийский клуб «Рига», принадлежащий россиянину, чтобы затем оказаться в российском ФК «Родина». Сообщается, что футболист мог стать свободным агентом и получать в «Риге» более 200 000 евро в месяц, не считая премиальных выплат.
Однако нидерландский суд увидел риск побега Промеса в Россию, с которой у Нидерландов нет договора об экстрадиции, и продлил его арест до конца 2025 года.
Суд посчитал, что существует реальная угроза, что Промес попытается избежать правосудия, перебравшись в Россию.
Напомним, в Нидерландах проходит судебное заседание по делу бывшего игрока московского «Спартака» Квинси Промеса. Ранее футболист был задержан 12 июня в собственном доме в ОАЭ. Его обвиняют в причастности к контрабанде наркотиков и нанесении телесных повреждений своему брату.
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