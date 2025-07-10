Промес хотел перебраться в Россию через «Ригу»

10 июля 2025, 14:05

Квинси Промес ( РИА Новости / Александр Вильф )

Квинси Промес предпринял новую попытку сбежать в Россию. Как сообщает SHOT, экс-игрок «Спартака» планировал перейти в латвийский клуб «Рига», принадлежащий россиянину, чтобы затем оказаться в российском ФК «Родина». Сообщается, что футболист мог стать свободным агентом и получать в «Риге» более 200 000 евро в месяц, не считая премиальных выплат.