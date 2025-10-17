В России предложили выдворять мигрантов за склонение женщин к аборту

17 октября 2025, 09:07

Фото: iStock/vichinterlang

В Общественной палате России предложили ужесточить ответственность для мигрантов, склоняющих россиянок к аборту. С инициативой выступила зампред комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина, передает ТАСС.