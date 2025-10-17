В России предложили выдворять мигрантов за склонение женщин к аборту
В Общественной палате России предложили ужесточить ответственность для мигрантов, склоняющих россиянок к аборту. С инициативой выступила зампред комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина, передает ТАСС.
По ее словам, в ряде регионов страны — в частности, в Псковской и Новгородской областях, Мордовии и Коми — уже действуют законы, запрещающие склонение женщин к прерыванию беременности. При этом в некоторых случаях благодаря вмешательству правоохранителей удалось предотвратить аборты.
В новой инициативе предлагается для иностранных граждан ввести штраф от 50 до 100 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток с возможным административным выдворением из России. Если нарушение совершено в отношении нескольких женщин или несовершеннолетних, санкции предлагается увеличить — до 100–200 тысяч рублей.
Москвитина подчеркнула, что подобные меры помогут защитить женщин и укрепить традиционные семейные ценности.
