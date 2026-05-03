Педофил изнасиловал и жестоко убил четырёхлетнюю девочку в загоне для скота

В индийской деревне Насрапур 65-летний рабочий заманил четырёхлетнюю девочку в загон для скота, где изнасиловал и жестоко убил её. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».



Отмечается, что мужчина пообещал ребёнку угощения. Утверждая, что зовет девочку «в гости», педофил отвёл её в сарай к животным, где совершил ужасное преступление. Надругавшись над жертвой, он решил от неё избавиться и размозжил девочке голову камнем.

Родственники начали поиски пропавшего ребёнка. Злоумышленника вычислили по записям камер видеонаблюдения и арестовали. Выяснилось, что против этого мужчины уже возбуждали два аналогичных дела — в 1998 и 2015 годах, но в обоих случаях его оправдали.

Весть о трагедии быстро разнеслась по окрестным деревням. Разъярённые местные жители перекрыли трассу Пуна-Бангалор, требуя для педофила-убийцы смертной казни.

Мария Моисеева

