Педофил изнасиловал и жестоко убил четырёхлетнюю девочку в загоне для скота
В индийской деревне Насрапур 65-летний рабочий заманил четырёхлетнюю девочку в загон для скота, где изнасиловал и жестоко убил её. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Отмечается, что мужчина пообещал ребёнку угощения. Утверждая, что зовет девочку «в гости», педофил отвёл её в сарай к животным, где совершил ужасное преступление. Надругавшись над жертвой, он решил от неё избавиться и размозжил девочке голову камнем.
Родственники начали поиски пропавшего ребёнка. Злоумышленника вычислили по записям камер видеонаблюдения и арестовали. Выяснилось, что против этого мужчины уже возбуждали два аналогичных дела — в 1998 и 2015 годах, но в обоих случаях его оправдали.
Весть о трагедии быстро разнеслась по окрестным деревням. Разъярённые местные жители перекрыли трассу Пуна-Бангалор, требуя для педофила-убийцы смертной казни.
