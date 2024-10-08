Прокуратура Москвы вмешалась в конфликт с приемом школьников в 10-й класс

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Прокуратура Москвы вступила в разбирательство между родителями выпускника девятого класса и школой №57. Об этом информирует РБК.
По информации ведомства, учебное заведение отказало Кириллу Малютину в поступлении в 10-й класс, сославшись на низкие результаты ОГЭ, проблемы с дисциплиной и наличие академических задолженностей.
Отец подростка заявил, что эти обвинения не имеют под собой оснований. Ранее школа информировала родителей, что для поступления в 10-й класс необходимо сдать ОГЭ на 4 или 5. Кирилл получил 4 балла на экзамене, однако ему все равно отказали в поступлении.
Прокуратура Москвы попыталась связаться с администрацией школы и обратилась в Департамент образования с требованием принять меры для устранения выявленных нарушений в течение месяца.
Представитель экстренных служб заявил, что площадь горящих на нефтебазе в Феодосии резервуаров увеличилась до 2500 квадратных метров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Отец подростка заявил, что эти обвинения не имеют под собой оснований. Ранее школа информировала родителей, что для поступления в 10-й класс необходимо сдать ОГЭ на 4 или 5. Кирилл получил 4 балла на экзамене, однако ему все равно отказали в поступлении.
Прокуратура Москвы попыталась связаться с администрацией школы и обратилась в Департамент образования с требованием принять меры для устранения выявленных нарушений в течение месяца.
Представитель экстренных служб заявил, что площадь горящих на нефтебазе в Феодосии резервуаров увеличилась до 2500 квадратных метров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова