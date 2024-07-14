В Госдуме объяснили, что поможет россиянкам рожать больше детей

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Меры государственной поддержки, смелость и добрый пример отцов и матерей помогут россиянкам рожать больше детей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
Она пояснила, что государство должно бороться с демографическим кризисом путём решения трёх вопросов. Во-первых, рождение ребёнка должно нести за собой прирост ресурсов, то есть повышение благополучия семьи.
Во-вторых, везде должна быть семейная инфраструктура, в виде, например, детских игровых комнат. С детьми должно быть удобно перемещаться в разных видах транспорта, посещать учреждения здравоохранения и иные места.
И, в-третьих, важно воспитание в духе традиционных семейных ценностей. Свыше 40% молодых россиян говорят, что не хотят строить свою семью по примеру родительской. Таким образом, необходимо вводить образцы поведения, которым бы следовали молодые семьи.
По словам Кузнецовой, она провела опрос на аудиторию в 60 тысяч человек. 90% респондентов сообщили, что им не хватает положительных образов семей, на которые можно было бы ориентироваться при построении собственной семьи.
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Во-вторых, везде должна быть семейная инфраструктура, в виде, например, детских игровых комнат. С детьми должно быть удобно перемещаться в разных видах транспорта, посещать учреждения здравоохранения и иные места.
И, в-третьих, важно воспитание в духе традиционных семейных ценностей. Свыше 40% молодых россиян говорят, что не хотят строить свою семью по примеру родительской. Таким образом, необходимо вводить образцы поведения, которым бы следовали молодые семьи.
По словам Кузнецовой, она провела опрос на аудиторию в 60 тысяч человек. 90% респондентов сообщили, что им не хватает положительных образов семей, на которые можно было бы ориентироваться при построении собственной семьи.
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Анастасия Чинкова