Выплаты на новорождённого получили более 30 жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Более 30 тысяч жителей Московской области получили единовременную выплату на новорождённого с начала года, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
«С начала года в регионе родители более 30 тысяч детей получили денежную выплату на новорожденного на общую сумму свыше 600 млн рублей», — отметила первый зампред подмосковного правительства Людмила Болатаева.Она добавила, что сумма одной выплаты составляет 20 тысяч.
В министерстве напомнили, что в Московской области родители могут выбрать выплату или подарочный набор «Я родился в Подмосковье». В набор входят косметические и гигиенические средства для младенца и матери, одежда и прочие предметы, необходимые семье в первые месяцы жизни малыша.
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Лев Каштанов