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Выплаты на новорождённого получили более 30 жителей Подмосковья

02 июля 2024, 15:26
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

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Более 30 тысяч жителей Московской области получили единовременную выплату на новорождённого с начала года, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
«С начала года в регионе родители более 30 тысяч детей получили денежную выплату на новорожденного на общую сумму свыше 600 млн рублей», — отметила первый зампред подмосковного правительства Людмила Болатаева.
Она добавила, что сумма одной выплаты составляет 20 тысяч.



В министерстве напомнили, что в Московской области родители могут выбрать выплату или подарочный набор «Я родился в Подмосковье». В набор входят косметические и гигиенические средства для младенца и матери, одежда и прочие предметы, необходимые семье в первые месяцы жизни малыша.

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#подмосковье
Видеокамеры выявили в Подмосковье 170 нарушителей правил перехода через пути
02 июля 2024, 15:42

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области установлено более 120 камер фиксации нарушения правил перехода через железнодорожные пути. С начала года они зафиксировали более 170 нарушителей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Камеры устанавливают для снижения смертности на объектах железнодорожной инфраструктуры. Система не просто фиксирует нарушения, но и может определить личность виновного, после чего по видеоматериалам составляется протокол о привлечении к административной ответственности. Штраф достигает 1,5 тыс рублей.
«С начала года на железнодорожных путях в регионе погибли 95 человек. При этом 53 случая зафиксировано на так называемых «опасных тропах», 30 – на пешеходных переходах, 14 – на железнодорожных платформах», – уточнили в ведомстве.
В министерстве призвали жителей и гостей региона быть внимательными и не нарушать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. Пересекать пути можно только по пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора. Вблизи железнодорожных путей нужно снять капюшон и наушники, а также не отвлекаться на телефон.

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#московская область
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#видеонаблюдение
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Астроном Кошман раскрыла, когда Земля окажется максимально далеко от Солнца
Астроном Кошман спрогнозировала максимальное расстояние Земли от Солнца 5 июля
02 июля 2024, 15:22

Фото: iStock/KingJC

Руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман заявила, что в грядущую пятницу, 5 июля, наша планета окажется на максимальном расстоянии от Солнца.
«5 июля в 08:06 по мск Земля окажется в афелии на расстоянии 152 094 000 км на самой дальней от Солнца точке своей орбиты. В этот день звезда будет иметь наименьший видимый с Земли диаметр. Но на глаз это будет неощутимо, поскольку изменение размера диска происходит плавно в течение полугода», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Кошман.

В то же время синоптики прогнозируют отступление жары в Москве ближе к концу этой недели.

«Смена жаркой погоды на более умеренную, тёплую, у нас произойдёт в пятницу, когда нас будет пересекать холодный атмосферный фронт», — заявила в беседе с RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что спад жары и похолодание в столице ожидается уже 5 июля.

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#синоптики
#похолодание
#солнце
#космос
#погода
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В Луховицах построят модульную котельную
02 июля 2024, 15:02

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Блочно-модульную котельную построят в посёлке Фруктовая городского округа Луховицы, подряд на работы выставили на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и разработать рабочую документацию, а потом построить блочно-модульную котельную на 4,5 МВт по адресу: улица Почтовая, дом №162», — говорится в сообщении.
Завершить строительство подрядчик обязан в 2025 году.

Начальная цена лота составляет 123 миллионов 144 тысяч 530 рублей. Заявки принимаются до 17 июля.

Строительство запланировано по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», работы будут финансироваться из бюджета Московской области и бюджета округа Луховицы.

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#луховицы
#строительство
#котельная
#комитет по конкуретной политике мо
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В Росси стартовал конкурс наставников «Быть, а не казаться!»
02 июля 2024, 14:38

Фото: пресс-служба Движения Первых

Всероссийский конкурс наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!» проводит Росмолодёжь совместно с центром «Воин» и Движением Первых. Сообщает пресс-служба Движения Первых.
«Принять участие в конкурсе могут граждане России в возрасте от 16 лет: курсанты и ученики кадетских и казачьих классов, студенты колледжей и вузов, участники патриотических проектов, специалисты силовых ведомств и сферы воспитания, педагоги и участники боевых действий», — говорится в сообщении.
Конкурс проводится в четырёх номинациях: «Будущий наставник». «Молодой наставник», «Наставник-профессионал» и «Наставник специальной подготовки».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 июля. Подробная информация о мероприятии размещена на сайте проекта, там же можно пройти онлайн-регистрацию.

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#патриотизм
#движение
#россия
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Академик РАН Каприн заявил о новой эпохе в российской онкологии
02 июля 2024, 14:26

Фото: istockphoto/Artur Wnorowski PhD

Новая эпоха ждет российскую онкологию, у онкологической службы уже поправили материальную базу, а теперь предстоит развивать науку, а также тиражировать новые технологии в регионы РФ. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал главный внештатный специалист-онколог российского Минздрава Андрей Каприн.
Академик РАН отметил, что в рамках федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями получилось достичь системного выравнивания и улучшить материальную базу онкослужбы.

Теперь, по словам Каприна, пришло время обращаться к скрытым в кадрах и науке потенциалу и резервам.

«После реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» и за счет нового проекта в онкологии, на мой взгляд, наступит новая интересная эпоха», — прокомментировал руководитель ФГБУ «НМИЦ радиологии».

По словам специалиста, онкослужба приближается к тому, чтобы реализовать идею так называемой персонифицированной медицины. Это, считает Каприн, возможно в том числе с учетом технологического развития ядерной медицины.

Наработки в этих областях, а также в биотехнологиях, биоинформатике нужно распространять в российские регионы для улучшения лечения больных, резюмировал академик.

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#болезни
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#новости
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В Подмосковье 6 июля стартует вторая волна записи в первый класс
02 июля 2024, 14:22

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В субботу, 6 июля, в Московской области начнётся приём заявлений в первый класс не по месту регистрации. Об этом напомнили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
«Записать ребенка в желаемую школу во вторую волну можно при наличии свободных мест. Запись будет открыта на региональном портале госуслуг. Оригиналы документов в школу приносить не нужно – все данные проверят удалённо. Приём заявок продлится до 5 сентября», − говорится в сообщении.
Первая волна подачи документов проходила с 1 апреля по 30 июня. В первые классы зачисляли детей, зарегистрированных на прикреплённой территории, а также льготников.

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#школьники
#образование
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#московская область
#дети
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Глава АИДТ Ветров призвал наказывать за склонение детей к конкурсам красоты
02 июля 2024, 14:19

Фото: iStock/umesh chandra

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил ввести ответственность для лиц, призывающих несовершеннолетних участвовать в конкурсах, где оцениваются внешние параметры.
Он объяснил, что такие конкурсы противоречат нормам морали и духу российского законодательства.

«Прошу оценить возможность дополнения Уголовного кодекса Российской Федерации в части склонения несовершеннолетних к участию в различных конкурсах и выставках, оценивающих их физические и физиологические данные и составляющих очевидный сексуальный или подобный контекст», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

При этом для молодых людей в России уже организовано множество культурных и развлекательных мероприятий. Например, в столице молодёжь активно участвуют в фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!».

«Вовлеченность молодёжи в фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» –на высшем уровне. У меня есть свой личный блог, где я стараюсь освещать все актуальные события в Москве. И те комментарии, которые я получаю от нашего молодого сообщества, – максимально восторженные. Из того, что ребятам нравится больше всего, – концерты, стендап-выступления и мастер-классы», – прокомментировал в беседе с АГН «Москва» амбассадор «Молодёжи Москвы» Семён Белкин.

Ранее на подмосковном полигоне «Алабино» движение «ЮНАРМИЯ» дало старт финалу Всероссийской военно-спортивной игре «Победа».

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#мероприятия
#конкурс
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Как варить рис, чтобы он получился идеальным
02 июля 2024, 13:56

Фото: iStock/ribeirorocha

Казалось бы, что может проще, чем сварить рис? Но на деле все получается не так однозначно: то разварился, то слипся, то прилип ко дну. Редакция «Радио 1» расскажет, как сварить рис идеальным.


Подготовить рис перед варкой

Промыть крупу под холодной водой столько раз, пока вода не станет прозрачной. Или замочить крупу на 30–60 минут.


Определить пропорции воды, исходя из вида риса

  • для длиннозёрного — 1:1,5-2
  • для среднезёрного — 1: 2-2,5
  • для круглозёрного — 1:2,5-3
  • для пропаренного — 1:2
  • для коричневого — 1: 2,5-3
  • для дикого — 1:3,5
Если сомневаетесь, то посмотрите на упаковку. Там должен быть указан оптимальный объём воды.

Фото: iStock/arlosrojas20


Соблюдайте правила варки

  1. Посолите воду, доведите её до кипения и высыпьте крупу.
  2. Дождитесь бурления и убавьте огонь до минимума.
  3. Накройте кастрюлю крышкой и не поднимайте её до полной готовности.


Время варки тоже зависит от вида риса.

  • для белого — 20 минут
  • для пропаренного — 30 минут
  • для коричневого — 40 минут
  • для дикого — 40–60 минут

После того, как вы сняли рис с огня, слейте воду и дайте ему постоять 10–15 минут под крышкой.

Для вкуса в рис всегда можно добавить приправу: шафран, гвоздику, кардамон, карри — сделать это можно как во время варки, так и в готовое блюдо.

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В Лотошинском парке родился оленёнок, имя ему выберут пользователи соцсетей
02 июля 2024, 13:54

Фото: Владимир Останин

Детёныш пятнистого оленя родился в мини-зоопарке Лотошинского парка культуры и отдыха в ночь на 22 июня, имя малышу планируют дать по итогам голосования в соцсетях, передаёт корреспондент Владимир Останин.
Оленята рождаются в Лотошинском парке почти каждый год, рассказал сотрудник парка Алин Авдалян.

«Семейство пятнистых оленей у нас стабильно приносит потомство. Сейчас на свет появился оленёнок-мальчик. Его осмотрели специалисты: оленёнок полностью здоров. Он уже активно бегает по вольеру вместе с другими оленями», — поделился Алин Авдалян.
О том, что имя для оленёнка выберут в соцсетях, сообщила сотрудница парка Екатерина Арзамасцева.

«В соцсетях объявим конкурс по выбору имени малышу. Среди вариантов — Рудольф, Скакун, Комета, Гром и Бемби», — добавила Екатерина.
Посмотреть на малыша можно бесплатно, парк в Лотошине открыт с девяти утра до шести вечера.

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