В Петербурге открыли Музей истории журналистики

13 января 2026, 15:46

Фото: iStock/Alexander Novikov

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте 13 января открыли Музей истории журналистики, где представлены три века этой профессии в фактах, цифрах, иллюстрациях, фотографиях и виртуальных образах.





Один из идеологов создания музея Юрий Светов рассказал, что экспозиция состоит из трех блоков. Первый рассказывает о людях, которые внесли определенный вклад в развитие журналистики в городе. Второй блок — это газеты и журналы, фотожурналистика, радио- и тележурналистика и интернет-журналистика.



В третьем блоке можно увидеть письменные принадлежности — от гусиного пера до современных авторучек. Кроме того, здесь представлены разные модели пишущих машинок, фотоаппараты, радиоприемники, телевизоры разных времен, а также подлинные экземпляры газетно-журнальной продукции XVIII-XX веков, фотографии разных эпох и ленты информагентств.





«История журналистики нашего города — это прежде всего история людей. Экспозиция начинается с фигуры основоположника отечественной журналистики — императора Петра I, создателя и редактора первой русской газеты, который ввел гражданский шрифт для печати светских изданий», — рассказал Светов «Петербургскому дневнику».