В Госдуме объяснили, для чего увеличили численность ВС РФ

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Увеличение президентом России Владимиром Путиным штатной численности ВС РФ связано с растущими вызовами перед страной, заявил депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник в беседе с изданием «Абзац». По его словам, норма, которая была установлена до этого, соответствовала мирному времени.
«Современные вызовы говорят о том, что теми силами, которые у нас были, тяжело выполнять наложенные на ВС РФ обязанности. Война – дело счётное: сейчас посчитали, сколько необходимо штатных военнослужащих, чтобы не возникало прецедентов для проведения всеобщей мобилизации. Штатные вооружённые силы укомплектованы по нормам мирного времени», — пояснил Колесник.Депутат добавил, что численность ВС РФ увеличили до 2 млн 389 тысяч для того, чтобы у России была современная контрактная армия, такое решение принималось исходя из опыта СВО, операций ВМФ и в Сирии.
Напомним, указ президента об увеличении численности ВС РФ вступит в силу с 1 декабря 2024 года.
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