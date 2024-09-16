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В Госдуме объяснили, для чего увеличили численность ВС РФ

Колесник: увеличение Путиным численности ВС РФ связано с растущими вызовами
16 сентября 2024, 23:14
Фото: istockphoto/zim286

Фото: istockphoto/zim286

Увеличение президентом России Владимиром Путиным штатной численности ВС РФ связано с растущими вызовами перед страной, заявил депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник в беседе с изданием «Абзац». По его словам, норма, которая была установлена до этого, соответствовала мирному времени.
«Современные вызовы говорят о том, что теми силами, которые у нас были, тяжело выполнять наложенные на ВС РФ обязанности. Война – дело счётное: сейчас посчитали, сколько необходимо штатных военнослужащих, чтобы не возникало прецедентов для проведения всеобщей мобилизации. Штатные вооружённые силы укомплектованы по нормам мирного времени», — пояснил Колесник.
Депутат добавил, что численность ВС РФ увеличили до 2 млн 389 тысяч для того, чтобы у России была современная контрактная армия, такое решение принималось исходя из опыта СВО, операций ВМФ и в Сирии.



Напомним, указ президента об увеличении численности ВС РФ вступит в силу с 1 декабря 2024 года.

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Психолог Наумова озвучила самые важные критерии успешного брака
16 сентября 2024, 19:59

Фото: iStock/Mariia Vitkovska

Психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова заявила, что самым важным для успешного брака является сохранение взаимного уважения и общих ценностей пары.
«Нужно ориентироваться на такие факторы, как есть ли любовь, есть ли сильное чувство, есть ли уважение и есть ли у людей общие ценности, одинаково ли они мыслят на счёт тех или иных вопросов. И тогда уже вне зависимости от возраста больше шансов, что у этой пары получится создать надёжные отношения», — пояснила в беседе с NEWS.ru Наумова.

Она подчеркнула, что брак не должен строится на каких-либо страха или комплексах партнёров.

Ранее клинический психолог, директор и основатель центра психологической помощи для мужчин «ПряМой Диалог» Наталия Щанкина в беседе с «Радио 1» комментировала предложение о введении обязательного похода на консультации психолога перед разводом и заявляла, что семейная терапия не является панацеей.

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#отношения
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Собянин: в новые квартиры по реновации в 11 домах переедут еще 6 тысяч человек
16 сентября 2024, 19:40

Фото: iStock/Kirill Sirotiuk

В Москве под заселение людей по программе реновации в новые квартиры переедут еще более 6 тысяч человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, для этих целей под программу передали 11 новостроек.
«В сентябре по всему городу передаем под заселение 11 новостроек. Программа реновации набрала хороший ход - в новые квартиры переедут больше 6 тыс. москвичей», — написал градоначальник.
Собянин добавил, что один из ЖК возвели в Электролитном проезде Нагорного района — дом на 318 квартир с современной отделкой, застекленными балконами, лоджиями и подземной парковкой.

Ранее сообщалось, что в Москве открыли второй Центр женского здоровья, его создали на базе городской клинической больницы имени Ерамишанцева. Отмечалось, пациентов в нем начнут принимать со следующего понедельника, 23 сентября.

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В Подмосковье прошел патриотический автопробег в честь 80-летия Великой Победы
16 сентября 2024, 19:10

Фото: пресс-служба правительства МО

В Подмосковье состоялся патриотический автопробег под названием «Наследники Победы в строю! Навстречу 80-летию Великой Победы». Мероприятие стартовало у Дома Правительства Московской области.
По информации пресс-службы правительства МО, в акции приняли участие мотоциклисты из отделений клуба «Ночные волки» в Дмитрове, Талдоме, Истре и Красногорске. Организаторами выступили Совет ветеранов Администрации Губернатора Московской области и Аппарат Московской областной Думы, при поддержке Министерства информации и молодежной политики региона.

Фото: пресс-служба правительства МО

«В следующем году вся страна будет праздновать важную дату — 80-летие Великой Победы. В честь этого проходит много торжественных памятных мероприятий разных форматов. Участники сегодняшнего патриотического автопробега поделились на две колонны и направились к мемориальным комплексам в подмосковных городах — посетили «Парк Победы» и «Рубеж Славы» в Истре, Мемориал 9-й Гвардейской дивизии «Рубеж обороны Москвы» в Красногорске, мемориальный комплекс «Героям-Панфиловцам в Волоколамске. Финальной точкой акции стал памятник «Юным Героям-Партизанам» в Волоколамске. На каждой остановке активисты организовали торжественный митинг и возложили цветы в память о подвиге советских солдат. Радостно видеть, как к подобным мероприятиям активно присоединяются дети и молодежь. Спасибо всем участникам за неравнодушие, активную жизненную позицию, за любовь к Родине, к нашему Подмосковью!» — сообщила министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе.
Общественная организация ветеранов Администрации Губернатора Московской области и Аппарата Московской областной Думы была основана в 1987 году. Одним из ключевых направлений её работы является патриотическое воспитание детей и молодежи. В рамках этой деятельности проводятся встречи с ветеранами, а также различные мероприятия и акции, направленные на сохранение памяти о героических подвигах, совершенных во время Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-служба правительства МО

Председатель Совета ветеранов Виталий Павличенко подчеркнул, что в Московской области во время войны 27 районов подверглись временной оккупации, из которых 17 были полностью оккупированы. Он отметил, что нет ни одной семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. Павличенко также добавил, что такие мероприятия, как автопробег, служат данью памяти тем, кто защищал Родину.

Павличенко указал на важность участия четырех поколений наследников Победы в акции, подчеркивая, что все, независимо от возраста, должны знать и уважать историю своих предков. Он также выразил благодарность губернатору Андрею Воробьеву, Министерству информации и молодежной политики, а также Мособлдуме за поддержку патриотических проектов, назвав это важной работой.

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#екатерина швелидзе
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В Москве открыли второй Центр женского здоровья
В Москве открыли второй Центр женского здоровья, пациентов примут с 23 сентября
16 сентября 2024, 19:04

Фото: Istockphoto/NataliaDeriabina

В Москве открыли второй Центр женского здоровья, его создали на базе городской клинической больницы имени Ерамишанцева. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, пациентов в нем начнут принимать со следующего понедельника, 23 сентября.
«В рамках внедрения в Москве нового стандарта акушерско-гинекологической помощи мы запускаем новый Центр женского здоровья. Мы создаем сеть клиник, которые специализируются исключительно на оказании помощи женщинам. В комфортных, современных условиях мы оказываем здесь весь спектр необходимых медицинских услуг: это и диагностика, и профилактика, и лечение, и сопровождение беременности», — пояснила Ракова.
Заммэра отметила, что к концу 2025 года в Москве будут работать 22 таких центра, всего их планируют открыть 30 по всему городу.

Ранее сообщалось, что в центрах женского здоровья и женских консультациях Москвы женщинам впервые предложат узнать о состоянии организма в области беременности и деторождения, включая сдачу анализов на фертильность и АМГ. Москвички также смогут бесплатно воспользоваться ЭКО и переносом эмбриона, пройдя перед этим генетическую диагностику эмбриона.

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#беременность
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Астролог Драган раскрыла, чего лучше не делать в предстоящий коридор затмений
Астролог Драган рекомендовала не принимать серьёзных решений
16 сентября 2024, 18:33

Фото: iStock/Cocolos Valeriu Octavian

Геополитический астролог Светлана Драган заявила, что в предстоящий коридор затмений, который начнётся 18 сентября и завершится 2 октября, лучше отказаться от принятий серьёзных жизненных решений.
«Как правило, в такие времена лучше не принимать решений, потому что это как будто идёт переключение из одной розетки в другую, и в этот момент просто может всё сбоить, и как будто бы вы можете просто вырубить пробки в этой жизни. Это небезопасно, все те вещи, которые произносятся в затмение, потом не отменить, и даже шуточные вещи могут реализовываться», — раскрыла в беседе с Pravda.Ru Драган.

А экстрасенс Дарья Миронова предупредила, что во время затмений некоторые люди могут ощущать некоторые недомогания.

«Так как в этот день Луна закроет Нептун, но не с нашей стороны планеты, то будут заметны изменения в политике, экономике. Некоторые люди, которые не очень хорошо себя чувствуют или страдают от атмосферных изменений, могут заметить повышение артериального давления», — заявила в беседе с «Вечерней Москвой» Миронова.

Ранее астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» рассказала, что ждать от этой недели каждому знаку и какой сфере нужно уделить особое внимание.

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Родителям раскрыли, как найти подход к замкнутым детям
Психолог Дугенцова рекомендовала обращаться к специалистам при психотравмах
16 сентября 2024, 18:18

Фото: iStock/ipolonina

Детский психолог Дарья Дугенцова заявила, что для предотвращения преступлений школьников-шутеров, взрослым надо уделять должное внимание психологическому здоровью детей.
По её словам, если ребёнок замкнут и неразговорчив, мало ест, то надо установить причину такого поведения и при необходимости обратиться за помощью к специалистам.

«Если он стал отстранённым, избегает общения с родителями и сверстниками, мало ест и много проводит время один, то это показатели психологической травмы, и мы срочно ведём ребёнка к детскому психологу. Если ребёнок всегда замкнутый и живёт «в своём мире», то наша прямая дорога к детскому психиатру. Не боимся данных специалистов! Нужно исключить отклонения», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.

До этого главный врач детской клинической больницы им. З. А. Башляевой Исмаил Османов заявлял, что на здоровье ребёнка влияет жизненный настрой, недостаток свежего воздуха, а также увлечение электронными гаджетами.

«Отмечу значимость неправильного питания. Избыток или недостаток веса может привести к нарушению иммунитета, развитию хронических заболеваний. Питание влияет и на умственные способности ребёнка», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Османов.

Ранее сообщалось, что подростка, который напал на одноклассников с молотком в Челябинске, госпитализировали в психиатрическую больницу.

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#травмы
#психология
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На Wildberries появились товары для детей и школьников с логотипом ЧВК «Вагнер»
16 сентября 2024, 18:07

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

На Wildberries теперь можно приобрести футболки для детей и школьников с логотипом ЧВК «Вагнер». Кроме того, в продаже представлены различные аксессуары, пишет «Лента.ру».
Сразу несколько продавцов начали продавать детские футболки, украшенные символикой «Вагнера». При этом размерный ряд предполагает, что одежда подойдет детям от двух до 11 лет. В отзывах покупатели хвалят товары и пишут, что дети очень довольны новыми футболками.

Кроме того, на маркетплейсе можно найти и другие вещи с логотипом нашумевшей ЧВК. Здесь продаются школьные дневники, блокноты и тетради, пеналы и папки для бумаг. При этом некоторые продавцы предлагают к покупке «Вагнер»-ручки, оборудованные встроенным ножом.

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Журавли задержались в Подмосковье из-за необычно тёплой осени
16 сентября 2024, 17:56

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В ближайшие дни подмосковные журавли выстроятся в клинья в виде буквы V или диагональным рядом и потянутся к югу. Такой прогноз со ссылкой на орнитологов дали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Такие построения помогают птицам при перелёте уменьшить сопротивление ветра. Обычно эти птицы отправляются в тёплые края уже в конце августа – первой половине сентября. В этом году они задержались в Подмосковье из-за удивительно теплой осени», – отметили в пресс-службе.
Как рассказали в ведомстве, перед длительным перелётом журавли покидают гнездовья и собираются на северо-востоке региона, в государственном заказнике «Журавлиная родина» на территории Талдомского и Сергиево-Посадского городских округов. Оттуда мигрируют в тёплые страны, среди которых предпочитают Индию, Израиль, южную Испанию и Францию.

Всего в мире насчитывают около 15 видов журавлей, в России – семь. По данным Комлесхоза, в Московской области живут серые журавли. Этот вид занесён в Красную книгу региона.

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#осень
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Метеоролог Позднякова раскрыла сроки астрономического лета в Москве
Метеоролог Позднякова: Астрономическое лето продлится до 22 сентября
16 сентября 2024, 17:55

Фото: iStock/Valery Bocman

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что столичный регион не покинет тёплая и сухая погода до конца астрономического лета, которое завершится в день осеннего равноденствия — 22 сентября.
«До этого периода в столичном регионе будет довольно теплая сухая погода. В начале недели она больше будет походить на начало августа; к выходным положительная аномалия сохранится, но начнет сокращаться», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Позднякова.

До этого сообщалось, что в некоторых регионах России выпал снег. В частности, это коснулось Кузбасса, а именно — Киселевска.

«Поздравляю с первым снегом», — приводит «Сiбдепо» комментарии жителей региона в соцсетях.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявлял, что в столице похолодает с 20 сентября.

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