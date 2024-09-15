В Кремле прокомментировали реакцию Путина на действия Запада

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Президент России Владимир Путин проявляет предельную аккуратность в вопросах ответных мер на действия со стороны западных государств. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«У нас хватает таких рассуждений, но президент всегда предельно аккуратен с этим. У нас хватает возможностей вооруженных сил, у нас хватает возможностей экономики в плане поддержки вооруженных сил. Специальная военная операция будет продолжена, и все цели будут достигнуты», — прокомментировал пресс-секретарь.Ранее сообщалось, что немецкий генерал пригрозил боевикам ВСУ, если те решат бить вглубь российских территорий.
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Никита Кротов